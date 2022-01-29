В ГД заявили, что проживающих в ДНР и ЛНР россиян могут призвать на службу в ВС РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 января. /ТАСС/. Россияне, постоянно проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), при желании с их стороны могут быть призваны на военную службу в Вооруженные силы РФ. Об этом в субботу заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в случае призыва эти граждане будут проходить службу на территории РФ.

Замглавы думского комитета отметил, что вопрос обеспечения безопасности, защиты русскоязычного населения является одним из основных на встречах с жителями республик, которых очень беспокоит перспектива вторжения Вооруженных сил Украины.