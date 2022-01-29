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Мишустин поручил до 30 июня внести предложения о субсидировании ставки по кредитам для ОПК

Этот вопрос поднимали в ходе посещения премьер-министром 20 января в Воронеже концерна "Созвездие", который разрабатывает и производит средства связи

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Профильные министерства должны до 30 июня представить предложения о субсидировании процентной ставки по кредитам, которые привлекаются оборонными предприятиями для исполнения обязательств по гособоронзаказу. Как сообщила в субботу пресс-служба кабмина, такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Соответствующий вопрос поднимался в ходе посещения главой правительства 20 января в Воронеже концерна "Созвездие", который разрабатывает и производит средства связи.

"Предложения по повышению эффективности льготного кредитования таких предприятий, включая субсидирование процентной ставки по <...> кредитам [предприятиям ОПК под исполнение гособоронзаказа], в правительство должны до 30 июня представить Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин", - сообщила пресс-служба правительства.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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