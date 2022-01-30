В Сухуме завершились первые совместные российско-абхазские антитеррористические учения

СУХУМ, 30 января. /ТАСС/. Первые совместные российско-абхазские антитеррористические учения завершились в воскресенье в Сухуме, руководство Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии оценило их на "хорошо", передает корреспондент ТАСС с учений.

Учения начались 27 января и проходили в сгоревшем во время грузино-абхазской войны многоэтажном здании Совета министров Абхазии рядом с площадью Свободы в центре Сухума. На завершающем этапе учений присутствовал вице-президент Абхазии Бадра Гунба.

"Впервые в истории спецподразделений Абхазии прошли смецмероприятия совместно с коллегами из ФСБ России, они организованы с учетом существующих внешних угроз, а также внутренних различных проявлений террористического и другого характера. По легенде учений, в правительственном здании произошел захват заложников. Освобождение заложников, уничтожение террористов происходило, в том числе, с применением авиации. Общая оценка с учетом того, что такие учения прошли впервые - четверка по пятибалльной шкале", - сказал журналистам по итогам учений председатель СГБ Роберт Киут.

По словам Киута, в воскресенье в учениях принимали участие до 500 человек, в том числе подразделения ФСБ РФ, СГБ, МВД, МЧС и Минздрава Абхазии. "Это был первый этап совместных с российскими коллегами учений, будут и последующие этапы, более масштабные, в том числе на море и в горной местности с привлечением и подразделений Минобороны Абхазии. Мы должны быть готовыми отразить атаку с любой стороны и всегда быть готовыми у любым событиям", - сказал Киут. При этом он напомнил, что совместные учения с российскими коллегами предусмотрены межгосударственными договоренностями, достигнутыми еще в 2009 году.