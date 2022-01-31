В Вооруженных силах России начался отборочный этап Армейских международных игр - 2022

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Отборочный этап Армейских международных игр - 2022 стартовал в Вооруженных силах России, за право войти в российскую сборную поборются более 500 тыс. военнослужащих. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В Вооруженных силах Российской Федерации стартовали отборочные состязания в рамках Армейских международных игр. Они будут проходить в четыре этапа и закончатся в мае-июне 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам состязаний будут отобраны сборные команды РФ для участия в каждом конкурсе.

Испытания пройдут в рамках плановых занятий по боевой подготовке, в них примут участие более 500 тыс. военнослужащих из 90 тыс. подразделений. Уточняется, что за последние три года количество привлеченного к испытаниям личного состава возросло в девять раз.

"Применение состязательного принципа в боевой подготовке при таком охвате позволяет значительно повысить эффективность подготовки военных специалистов и поднять их профессионализм", - сказали в Минобороны.