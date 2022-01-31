Военные из РФ в Белоруссии развертывают пункты управления для проверки сил реагирования

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Подразделения Восточного военного округа (ВВО) начали развертывание в Белоруссии подвижных полевых пунктов управления на полигонах в рамках проведения проверки сил реагирования Союзного государства, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Подразделения Восточного военного округа, передислоцированные в Республику Беларусь в рамках проведения проверки сил реагирования Союзного государства, приступили к развертыванию подвижных полевых пунктов управления на полигонах. Специалистами войск связи организована единая система управления войсками", - говорится в сообщении.

В систему управления вошли пункты управления привлекаемых подразделений, находящихся на полигонах. "Все звенья системы управления обеспечены защищенной радиосвязью и проводными каналами. На всех пунктах управления функционирует видео-конференц-связь, что позволяет командирам разных степеней передавать сигналы управления в режиме реального времени. Для размещения пунктов управления на местности проведены инженерные работы, выполняются мероприятия маскировки", - отметили в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что защиту от воздушного нападения условного противника обеспечивают подразделения ПВО.

Ранее подразделения Восточного военного округа совершили марш комбинированным способом - железнодорожным транспортом и в составе автомобильных колонн.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе - до 9 февраля - будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, будет организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве. Также пройдет проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики. В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля пройдет совместное учение "Союзная решимость - 2022", в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. По информации Минобороны, в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.