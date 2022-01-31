КТРВ готова серийно производить спутник "Кондор-ФКА-М"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) готова запустить в серийное производство создаваемый АО "ВПК "НПО машиностроения" (входит в КТРВ) спутник "Кондор-ФКА-М". Об этом сообщил в интервью ТАСС к 20-летию корпорации заместитель генерального директора КТРВ по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов.

"На мой взгляд, мы продвинулись дальше всех из тех российских производителей, которые заявляли, что они ведут конструирование подобных малых аппаратов в России. Мы не только заявляем о начале работы, уже определена компонентная база, понимаем, что выходим почти на стопроцентное импортозамещение всех их комплектующих спутника, а значит и на гарантированное серийное производство", - сказал Хромов.

Ранее генеральный директор - генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов сообщил, что "это действительно перспективный космический аппарат с очень высокими техническими характеристиками: более высоким разрешением получаемой радиолокационной информации, более широкой полосой съемки, а также лучшей информативностью радиолокационного сигнала".

Ожидается, что аппарат получит гибридную зеркальную антенну с АФАР-облучателем (активная фазированная антенная решетка), фактически стопроцентную отечественную электронную компонентную базу. В результате аппарат сможет обеспечить значительно более высокое разрешение получаемой радиолокационной информации, более широкую полосу съемки, обеспечение лучшей информативности радиолокационного сигнала.