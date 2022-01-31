Экс-глава Генштаба заявил, что прототип гиперзвукового оружия испытывали в РФ в 2004 году

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский в понедельник заявил, что прототип гиперзвукового оружия испытывали в России еще в 2004 году.

"Я обращаю ваше внимание на 2018 год. Заявление Владимира Владимировича Путина о том, что у России есть оружие, которого нет и в ближайшее время вряд ли появится у наших противников. Я могу вам назвать даже дату, сегодня об этом уже можно сказать, - февраль 2004 года. Ваш покорный слуга на полигоне в Плесецке испытывал прототип вот этого летающего блока, который сегодня назван гиперзвуковым оружием", - сказал он в интервью телеканалу РБК.