Войска ВВО преодолели до 10 тыс. км в ходе проверки сил РФ и Белоруссии

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Войска Восточного военного округа (ВВО) в рамках проверки сил реагирования Союзного государства переброшены на расстояние до 10 тыс. км, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с решением президентов России и Белоруссии проводится проверка сил реагирования Союзного государства. От российских вооруженных сил задействованы органы военного управления и подразделения Восточного военного округа. В настоящее время проходит первый этап проверки. Войска переброшены на расстояние до 10 тыс. км, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, сейчас "организована охрана и оборона государственных и военных объектов, государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы противовоздушной обороны Белоруссии и России".

О проверке

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения "Союзная решимость - 2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Как сообщали в МО РФ, количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.