Более 600 новейших образцов поставлено в ВС РФ при обновлении парка измерительной техники

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы России в рамках реализации стратегии обеспечения единства измерений в РФ до 2025 года уже получили более 600 единиц новейших образцов техники, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Хочу подчеркнуть, что развитие системы обеспечения единства измерений в Вооруженных силах напрямую влияет на внедрение прорывных технологий, переоснащение войск на новейшее высокоточное и другие виды оружия. В ходе реализации стратегии Министерство обороны планово обновляет парк военной измерительной техники, в войска уже поставлено свыше 600 единиц новейших образцов", - сказал глава ведомства.

По словам Шойгу, "создается автоматизированная система мониторинга состояния средств измерений, активно совершенствуется нормативная правовая база в области обеспечения единства измерений в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях".

"Принимаемые меры позволяют значительно повысить эффективность существующей системы. Сегодня посмотрим, как выполняется план мероприятий по реализации стратегии", - сказал министр обороны на совещании.