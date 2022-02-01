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Атомная подлодка "Князь Олег" проекта "Борей-А" прибыла на Северный флот

Это временный пункт базирования. Нести службу она будет на Тихоокеанском флоте

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Атомный подводный крейсер (АПК) "Князь Олег" проекта "Борей-А" прибыл на Северный флот, сообщили во вторник в пресс-службе ПО "Севмаш".

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"Атомный подводный крейсер "Князь Олег", построенный на "Севмаше" (входит в ОСК), прибыл на Северный флот. Это временный пункт базирования АПК проекта "Борей-А". Нести службу он будет на Тихоокеанском флоте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль осмотрел командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и комиссия флота. "Командующий оценил состояние АПК, отметил профессионализм членов экипажа и их стремление к скорейшему освоению атомного подводного крейсера", - уточнили в пресс-службе.

В "Севмаше" отметили, что на Северном флоте личный состав пройдет комплекс базовой подготовки и сдаст курсовые задачи в море. "После того, как экипаж подтвердит свою готовность к межфлотскому переходу, АПК "Князь Олег" отправится к постоянному месту несения службы - на Тихоокеанский флот. Атомоход будет базироваться в Вилючинске", - уточнили в пресс-службе.

Подводный крейсер был передан ВМФ России 21 декабря прошлого года. В этот день "Севмаш" передал в состав Военно-морского флота и атомоход проекта "Ясень-М" "Новосибирск". Мероприятие проходило в режиме видео-конференц-связи с президентом РФ Владимиром Путиным. Атомные подводные крейсеры стали 135-й и 136-й подлодками, построенными на стапелях крупнейшей верфи страны.

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