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Учения МиГ-31БМ по противодействию разведкомплексам "противника" стартовали в Сибири

Экипажи отработают обнаружение и уничтожение авиационных постановщиков помех и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Учения высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) стартовали в Красноярском крае. Летчики отработают противодействие воздушным разведывательно-ударным комплексам условного противника, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"В рамках выполнения учебно-боевых задач экипажи МиГ-31БМ отработают обнаружение и уничтожение авиационных постановщиков помех и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) "противника", ведущих разведывательную деятельность в зоне ответственности противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, поиск авиационных сил условного противника будет осуществляться с помощью бортового радиолокационного оборудования "Заслон-М", позволяющего одновременно отслеживать более 20 воздушных целей на удалении свыше 300 км.

Воздушные маневры летчики выполнят на высотах от 400 до 18 тыс. м, одиночно, а также в составе пар и звеньев.

Летно-тактические учения завершатся в конце недели, в них задействованы 11 единиц авиационной техники: истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолет ДРЛО А-50, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, более 50 единиц наземной техники и около 300 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

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