Истребители стран НАТО сопровождали Ту-142 России на учениях в Северо-Восточной Атлантике

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Истребители Норвегии и Великобритании сопровождали российские самолеты Ту-142 во время их полета на учениях по поиску подводных лодок в районе Северо-Восточной Атлантики. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота.

"В соответствии с планом боевой подготовки два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Северного флота успешно выполнили полет в заданный район Северо-Восточной Атлантики для участия в учении по поиску и обнаружению подводных лодок <…> На разных этапах полета самолеты Ту-142 сопровождали истребители ВВС Норвегии и ВВС Великобритании", - сказали в пресс-службе.