Ростех сообщил о завершении предварительных испытаний самоходки "Лотос" в 2022 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Предварительные испытания 120-миллиметрового авиадесантируемого самоходного артиллерийского орудия (САО) "Лотос" разработки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) будут завершены в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

"Предварительные испытания первого образца 120-миллиметрового САО для ВДВ "Лотос" завершатся в текущем году. Дата государственных испытаний будет определена Министерством обороны России", - сказали в госкорпорации.

САО "Лотос" создано на базе боевой машины десанта БМД-4М. "Лотос" оснащен боевым отделением со 120-миллиметровым орудием с высокой степенью автоматизации операций подготовки и ведения стрельбы. Масса составляет не более 18 тонн, максимальная скорость - 70 км/ч, мощность двигателя - 450 л. с., запас хода - не менее 500 км. Боевой расчет состоит из четырех человек. Скорострельность - 6-8 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы - до 13 км.