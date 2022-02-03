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Источник: производство новейших торпед "Ихтиозавр" будет увеличено с 2023 года

Для получения необходимого количества изделий планируется заключение нового долгосрочного контракта, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Объемы производства перспективных электрических торпед УЭТ-1 (шифр "Ихтиозавр") будут наращиваться с 2023 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Объемы производства новейших торпед УЭТ-1 планируется значительно увеличить со следующего года. В связи с этим планируется подписание нового долгосрочного контракта, чтобы флот смог получить необходимое количество изделий", - сказал собеседник агентства.

В рамках пятилетнего контракта, заключенного в 2018 году, завод "Дагдизель" в Дагестане должен до 2023 года поставить для ВМФ РФ 73 торпеды. "Этого количества недостаточно для полного оснащения даже всех дизельных подлодок проекта 636.3, состоящих в составе флота. Для этого требуется, как минимум, вдвое больше изделий", - подчеркнул собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

УЭТ-1 - новая универсальная электрическая торпеда калибра 533 мм с улучшенными боевыми и техническими характеристиками. Она пришла на замену устаревшей самонаводящейся электрической торпеды УСЭТ-80. Торпеда обладает более высокой скоростью и лучшей дельностью обнаружения подводных целей. Среди особенностей нового изделия - способность обнаруживать кильватерный след надводных кораблей и возможностью плавной регулировки скорости.

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