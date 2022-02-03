{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шойгу прибыл в Минск

Глава Минобороны проинспектирует ход проверки сил реагирования России и Белоруссии

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, где совместно со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует в четверг выполнение задач военнослужащими вооруженных сил двух стран в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.

"Сергей Шойгу также заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к совместным учениям "Союзная решимость - 2022". В ходе рабочего визита министр обороны Российской Федерации будет принят президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко", - сказано в сообщении Министерства обороны РФ.

"Кроме того, глава российского военного ведомства ознакомится с экспозицией мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и возложит венок к Вечному огню", - информирует российское военное ведомство.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичБелоруссияРоссия
Два самолета Ту-95МС ВКС РФ выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
В Минобороны сообщили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Англии
Два самолета Ту-95МС ВКС РФ выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Читать полностью