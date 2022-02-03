Росгвардия начала подготовку к ежегодным учениям "Заслон-2022"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Росгвардия начала подготовку к оперативно-стратегическому учению "Заслон-2022". Как сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, переброска сил в районы практических занятий проводится из разных округов Росгвардии.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что жители нескольких приграничных районов страны обратили внимание на автоколонны с военной техникой Росгвардии. "Росгвардия готовится к проведению оперативно-стратегического учения "Заслон -2022". Такие учения ведомством проводятся ежегодно на плановой основе. Переброска сил и средств в районы практических занятий будет проводиться из разных округов войск национальной гвардии РФ войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорожным транспортом", - сказал он.

Как отметил представитель Росгвардии, цель учений - это проверка готовности войск к выполнению возложенных задач, повышение профессионального уровня подготовки личного состава, а также отработка слаженности подразделений ведомства.