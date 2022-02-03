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Шойгу позитивно оценил действия по переброске группировок войск в Белоруссию

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу высоко оценил действия по переброске группировок войск Восточного военного округа в Белоруссию и их прием на белорусской территории. Об этом глава оборонного ведомства РФ заявил, встречаясь в четверг в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть все организовано просто блестяще. Есть еще возможности по дополнительному приему техники", - отметил Шойгу, слова которого приводит агентство БелТА.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичШойгу, Сергей КужугетовичБелоруссияРоссия
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