Шойгу назвал миротворческую операцию сил ОДКБ в Казахстане своевременной и эффективной

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Миротворческая операция, которую провели в Казахстане государства ОДКБ, была очень своевременной и эффективной, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске в четверг.

"Вы совершенно правильно отметили, что январь заставил нас начать все эти учения, проверки и совместную работу гораздо раньше, и это был Казахстан. И, конечно, благодаря оперативной работе наших президентов - и вас, и [президента России] Владимира Владимировича [Путина], и ваших коллег по ОДКБ, конечно, эту операцию удалось провести в самые короткие, сжатые сроки. И, как сегодня уже показывает жизнь - очень своевременно", - сказал Шойгу.