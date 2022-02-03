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Министры обороны России и Белоруссии прибыли на полигон Брестский

Сергей Шойгу и Виктор Хренин проинспектируют части и подразделения вооруженных сил двух стран, которые задействованы в проверке сил реагирования Союзного государства и предстоящих совместных учениях "Союзная решимость - 2022"

БРЕСТ, 3 февраля. /ТАСС/. Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин прибыли на полигон Брестский, где проинспектируют части и подразделения вооруженных сил двух стран, которые задействованы в проверке сил реагирования Союзного государства и предстоящих совместных учениях "Союзная решимость - 2022".

Силы реагирования Союзного государства в четверг отрабатывают на полигоне Брестский нанесение огневого поражения условному противнику с применением разведывательно-ударных и ударно-огневых комплексов. Для воспрепятствования прорыва "противника" планируется применить тактический воздушный десант.

Также российским и белорусским военнослужащим предстоит отработать закрепление подразделений на новых рубежах и удержание базового района.

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Шойгу, Сергей КужугетовичБелоруссияРоссия
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