Шойгу и Хренин ознакомились с планами укрупнения молодежного центра в Брестской крепости

БРЕСТ, 3 февраля. /ТАСС/. Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в четверг ознакомились с планами укрупнения центра патриотического воспитания молодежи, который функционирует на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.

"Учитывая возрастание роли патриотического воспитания молодежи в современных условиях, возникла потребность расширения возможностей существующего центра за счет дополнительного введения в эксплуатацию отдельных объектов инфраструктуры", - доложил представитель Главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии.

Он отметил, что в связи со складывающейся социально-политической обстановкой в мире и вокруг Союзного государства назрела необходимость сосредоточить усилия на образовательно-воспитательном процессе современной молодежи, привитии им чувства любви к Родине, гордости за ее историю, на изучении истории своего народа и государства.

Докладчик сообщил, что в 2018 году на территории Кобринского укрепления Брестской крепости был введен в эксплуатацию Молодежный патриотический центр, размещенный в здании бывшего штаба артиллерийского полка. Вместимость центра составляет сегодня 46 человек.

В случае реализации проекта Союзного государства с финансированием из союзного бюджета, предусматривающего капитальный ремонт, реставрацию сооружений центра, он станет учреждением с круглогодичным и круглосуточным пребыванием в смену до 12 дней, охватывающим молодежь в возрасте от 12 до 16 лет, сказал докладчик. По его словам, размещение воспитанников для проживания предусматривается в двух общежитиях - на 38 девочек и на 196 мальчиков.

Дополнительно в летнее время предусмотрены площадка для размещения палаточного городка на 200 человек. Также есть возможность наращивания численности за счет резервной площадки палаточного городка. В год охват учащихся составит около 5 тыс. человек, с учетом лагерей в летний период - около 7 тыс. человек, сообщил представитель Минобороны Белоруссии.

Обучение на базе центра

По словам докладчика, предусматривается освоение воспитанниками программы гражданско-патриотической направленности, развитие индивидуальных творческих способностей в объединениях по интересам. Кроме того, обучающимся будут предоставлены условия для самостоятельного изучения материала по индивидуальным заданиям. Детям будут предоставлены учебные и компьютерные классы, сказал офицер.

Финансирование строительства центра и его дальнейшее функционирование планируется осуществлять за счет средств республиканского бюджета, бюджета Союзного государства и средств, полученных из иных источников финансирования, не запрещенных законодательством, включая безвозмездную (спонсорскую) помощь юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сказал докладчик.

Шойгу поддержал эту инициативу. "Это очень хорошее дело. Уверен, что у вас все получится", - сказал он.

Министр обороны РФ сообщил белорусским коллегам, что в России действует уже более 40 подобных центров под названием "Авангард" и есть решение создавать их в каждом городе страны с населением более 100 тыс. человек.