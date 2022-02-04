БЛА "Сириус" смогут работать в разведывательно-ударных контурах с пилотируемой авиацией

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Новейшие российские тяжелые беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Сириус" смогут работать в составе разведывательно-ударных контуров совместно с пилотируемой авиацией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Кронштадт".

"Под способностью взаимодействовать с пилотируемой авиацией подразумевается совместная работа в составе разведывательно-ударных контуров, где комплекс с БЛА выступает в качестве разведчика и оперативного ударного средства по обнаруживаемым им же наземным и надводным объектам. Пилотируемая авиация выступает преимущественно в роли ударного средства по целям, обнаруженным "Сириусом", - сказали в компании.

Ранее сообщалось, что серийные поставки в войска новых беспилотников "Сириус" начнутся в 2023 году.

"Сириус" (опытно-конструкторская работа "Иноходец-РУ") является дальнейшим развитием беспилотников "Орион", имеет два двигателя и увеличенную взлетную массу. Первый полет ожидается в мае 2022 года. "Сириус" будет серийно производиться на построенном "Кронштадтом" в Дубне первом специализированном заводе по производству крупноразмерных БЛА.