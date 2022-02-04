Отряд российских кораблей прибыл в порт Тартус

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Там отметили, что отряд в составе шести больших десантных кораблей "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королев", "Минск" и "Калининград" завершил переход вокруг Европы и прибыл в восточную часть Средиземного моря в рамках учений под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.

"В настоящее время корабли находятся на рейде сирийского порта Тартус, где приступили к пополнению запасов горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия до требуемых норм на пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море", - уточнили в Минобороны РФ.

Военные корабли Российской Федерации могут в этом пункте в районе порта Тартус встать на стоянку или ремонт, пополнить запасы, восстановить техническую готовность.

Большие десантные корабли проекта 11711 ("Петр Моргунов") и 775 ("Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королев", "Минск" и Калининград") предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники.

В январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится плановая серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам РФ с морских и океанских направлений. Всего к участию в учениях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники и около 10 тыс. военнослужащих.