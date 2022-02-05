Штурмовики Су-25СМ Восточного военного округа перебазированы из РФ в Белоруссию для учений

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Штурмовики Су-25СМ, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование в Белоруссию. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Экипажи самолетов Су-25СМ Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь", - сказали в военном ведомстве.

Российские летчики осуществили перелет с аэродрома в Приморском крае в Брестскую область, преодолев более 7 тыс. км.

"По прибытии на аэродром временного базирования российские экипажи изучат маршруты предстоящих полетов, отработают взаимодействие с группой руководства полетами и приступят к выполнению задач по предназначению", - уточнили в министерстве.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск в Белоруссии, организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве. Также пройдет проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля состоится совместное учение "Союзная решимость - 2022", в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. По информации Минобороны, во время учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны госграницы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, по перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.