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В Дагестане прошли учения подразделений Каспийской флотилии

Велась подготовка к эксплуатации комплексов "Корнет"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 февраля. /ТАСС/. Подразделения Каспийской флотилии провели учения в Дагестане, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Южного военного округа. Тренировались ракетчики и морпехи.

Расчеты противотанковых ракетных комплексов "Корнет" на горном полигоне Аданак успешно поразили цели, имитирующие бронетехнику противника, а морская пехота отработала десантирование из бронетранспортеров и боевое развертывание с учетом особенностей местности.

"В ходе выполнения учебно-боевой задачи на горном полигоне Аданак в Республике Дагестан расчеты противотанковых ракетных комплексов "Корнет" Каспийской флотилии выполнили развертывание, поиск, захват и уничтожение целей, а также смену огневых позиций. … Расчеты противотанковых ракетных комплексов выполнили два боевых пуска ракет, которые успешно поразили мишени, имитирующие бронированную технику условного противника на дистанциях свыше 5 тыс. м", - говорится в сообщении.

При подготовке к эксплуатации комплексов "Корнет", которые недавно поступили на вооружение округа, личный состав прошел переобучение в профильном учебном центре Минобороны России в Саратовской области.

В рамках учений задействовали усиленная ротно-тактической группы полка морской пехоты Каспийской флотилии на штатных БТР-82А. Задачи морпехи выполняли в новейшей боевой экипировке "Ратник", добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияДагестан
Расчеты "Корнетов" базы РФ в Таджикистане поразили цели "противника" на тренировке в горах
В процессе подготовки к эксплуатации "Корнетов" личный состав противотанкового подразделения базы прошел переобучение в профильном учебном центре Минобороны России в Саратовской области
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