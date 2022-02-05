Военнослужащие ЗВО в рамках учений убедились в надежности ПВО у западной границы РФ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) и оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) провели учения, в рамках которых убедились в защищенности западных рубежей РФ. Об этом сообщил командующий войсками ЗВО Герой России генерал-полковник Александр Журавлев.

"Цель учения достигнута. Противовоздушная оборона в зоне ответственности ЗВО надежно защищает западные рубежи России", - сказал Журавлев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы ЗВО.

Уточняется, что в учениях были задействованы 40 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники ЗВО, в частности истребители-бомбардировщики Су-34.

"Военнослужащие зенитно-ракетных подразделений совершили марш на штатной военной технике в назначенные районы с целью развертывания пунктов управления по обнаружению воздушных угроз и отражения налета авиации условного противника, нарушившего воздушные границы Российской Федерации", - добавили в пресс-службе.