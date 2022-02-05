Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Два российских бомбардировщика Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, продолжительность полета составила около четырех часов. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в субботу.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, все поставленные задачи были выполнены. "В ходе полета самолетов дальней авиации были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь", - добавили в ведомстве.

После выполнения поставленных задач российские дальние бомбардировщики вернулись на аэродром базирования в РФ.

В начале декабря минувшего года в белорусском Минобороны заявили, что Белоруссия и Россия в 2022 году продолжат выполнение задач совместного боевого дежурства по ПВО, а также патрулирование воздушных границ Союзного государства.