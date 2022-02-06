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Источник: атомные подлодки ВМФ РФ вооружат новейшими торпедами "Ихтиозавр"

Процесс перевооружения российских атомоходов на новейшие торпеды начнется после полного оснащения ими дизель-электрических подлодок типа "Варшавянка" и "Лада"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Перспективные электрические торпеды УЭТ-1 в ближайшие годы поступят на вооружение российских атомных подводных лодок ряда проектов. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В ближайшей перспективе планируется вооружить некоторые проекты атомных подлодок новейшими торпедами УЭТ-1", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что процесс перевооружения российских атомоходов на новейшие торпеды начнется после полного оснащения ими дизель-электрических подлодок типа "Варшавянка" (проект 636.3) и "Лада" (проект 677).

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Ранее ТАСС сообщал, что объемы производства торпед УЭТ-1 будут наращиваться с 2023 года. В 2018 году сообщалось, что до 2023 года Минобороны РФ закупит 73 электрические торпеды данного типа.

УЭТ-1 - новая универсальная электрическая торпеда калибра 533 мм с улучшенными боевыми и техническими характеристиками. Она пришла на замену устаревшей самонаводящейся электрической торпеды УСЭТ-80. Торпеда обладает более высокой скоростью и лучшей дельностью обнаружения подводных целей. Среди особенностей нового изделия - способность обнаруживать кильватерный след надводных кораблей и возможность плавной регулировки скорости.

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