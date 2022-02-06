ЧФ провел учения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Дислоцированные в Крыму подразделения Черноморского флота на учениях отработали действия по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, сообщила пресс-служба ЧФ.

"На Крымской военно-морской базе Черноморского флота проведено учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в акватории Черного моря. В учениях приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

Боевые расчеты постов отработали установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, точно и своевременно выдавая данные о надводной обстановке и обеспечивая навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море.

В учениях были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты ЧФ, которые подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению.