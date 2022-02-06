{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЧФ провел учения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море

Боевые расчеты постов отработали установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Дислоцированные в Крыму подразделения Черноморского флота на учениях отработали действия по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, сообщила пресс-служба ЧФ.

"На Крымской военно-морской базе Черноморского флота проведено учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в акватории Черного моря. В учениях приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

Боевые расчеты постов отработали установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, точно и своевременно выдавая данные о надводной обстановке и обеспечивая навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море.

В учениях были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты ЧФ, которые подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению.

Теги
РоссияКрым
Источник: атомные подлодки ВМФ РФ вооружат новейшими торпедами "Ихтиозавр"
Процесс перевооружения российских атомоходов на новейшие торпеды начнется после полного оснащения ими дизель-электрических подлодок типа "Варшавянка" и "Лада"
Читать полностью