Модернизация комплекса космической геодезической системы для ВС РФ завершится в 2022 году

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Модернизация наземного специального комплекса космической геодезической системы для российских военных топографов завершится в 2022 году. Об этом сообщил начальник военно-топографического управления Генштаба ВС России - начальник топографической службы ВС РФ Александр Зализнюк.

"В 2022 году завершится модернизация наземного специального комплекса космической геодезической системы", - сказал он.

По его словам, модернизированная система позволит уточнить геодезические параметры Земли, а также обеспечить войска необходимыми для применения вооружения, военной и специальной техники исходными геодезическими и гравиметрическими данными.

Зализнюк также анонсировал разработку перспективной космической геодезической системы. "Планируется работа по созданию перспективной космической геодезической системы мониторинга геофизических параметров Земли", - сказал он.