Морская версия ударного БЛА "Сириус" получит функции спасательного средства и разведки

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Модернизированный для Военно-морского флота (ВМФ) России ударный беспилотник "Сириус" сможет выполнять роль поисково-спасательного средства и разведчика. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Кронштадт".

"Совместно с морской авиацией ВМФ РФ проводятся научно-исследовательские работы по определению технического облика модернизированного "Сириуса", предназначенного для решения задач в интересах флота. Предполагается противолодочный вариант, вариант разведчика-целеуказателя, поисково-спасательного средства и ретранслятора", - сказали в компании.

Ранее сообщалось, что серийные поставки в войска новых беспилотников "Сириус" начнутся в 2023 году.

"Сириус" (опытно-конструкторская работа "Иноходец-РУ") является дальнейшим развитием беспилотников "Орион", имеет два двигателя и увеличенную взлетную массу. Первый полет ожидается в мае 2022 года. "Сириус" будет серийно производиться на построенном "Кронштадтом" в Дубне первом специализированном заводе по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов (БЛА).