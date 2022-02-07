Генштаб РФ подписал соглашение с ВсКО о привлечении казаков в мобилизационный резерв

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Генштаб РФ и Всероссийское казачье общество (ВсКО) в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве в привлечении казаков в мобилизационный резерв страны. Об этом сообщает пресс-служба ВсКО.

"Были подписаны сразу два документа - контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве и дополнительное соглашение. В нем прописан порядок взаимодействия реестрового казачества с руководством военных округов и комиссариатов субъектов РФ. <...> Заключенное между Генштабом и ВсКО дополнительное соглашение регламентирует порядок взаимодействия армии и казачества по привлечению казаков в мобилизационный резерв и проведение соответствующих мероприятий", - говорится в сообщении.

Соглашение подписали атаман ВсКО казачий генерал Николай Долуда и начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский. По информации пресс-службы, дополнительное соглашение также подразумевает, что всероссийский атаман сможет непосредственно руководить деятельностью казаков, которые будут привлекаться в мобилизационный резерв, координировать вопросы отбора кандидатов, пребывающих в запасе, работу с призывниками.

Также был подписан контракт о пребывании всероссийского атамана в мобилизационном резерве. "По условиям контракта он как резервист будет совмещать свою работу на гражданке с военно-полевыми сборами и тренировочными занятиями. Тем самым атаман ВсКО подал пример активного вступления в мобилизационный резерв всем казакам России", - пояснили в пресс-службе.

В 2021 году президент России Владимир Путин утвердил Стратегию государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Целью государственной политики в этой сфере в документе названа консолидация российского казачества, сохранение и использование его наследия и культуры, формирование эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной и иной службы, участие в решении государственных задач в интересах национальной безопасности.