Топографическая служба в России отмечает 210-летие со дня создания

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Топографическая служба Вооруженных Сил Российской Федерации отмечает во вторник 210-летие со дня создания.

"Ее история берет начало с образования в 1812 году Военного топографического депо, на которое с самых первых дней возлагались важнейшие задачи по топографическому обеспечению военных действий, а также по картографированию территорий России", - отметили в Минобороны РФ.

Деятельность военных топографов тесно связана с историей российского государства. Без офицеров-топографов не обходился ни один крупный государственный проект, будь то военный поход в Туркестан, научная экспедиция на Север, геологические изыскания в Сибири или постройка Китайско-Восточной железной дороги, подчеркивают в военном ведомстве. Во время Великой Отечественной войны военные топографы оперативно снабжали войска картами и геодезическими данными, что в значительной степени способствовало принятию важнейших решений командованием войск и высшим руководством страны.

Сложность и важность задач, решаемых Топографической службой ВС РФ на современном этапе, значительно возросла с учетом потребностей современных систем вооружения и управления, в первую очередь систем высокоточного оружия и комплексов с беспилотными летательными аппаратами, отмечают в Минобороны России.

Офицерские кадры для Топографической службы ВС РФ готовит Военная космическая академия имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге.