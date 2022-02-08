Эксперт: морские БЛА "Сириус" могут использоваться на перспективных вертолетоносцах

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Модернизированные для ВМФ России беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Сириус" смогут использоваться на строящихся в РФ универсальных десантных кораблях (УДК), называемых вертолетоносцами. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал главный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин.

"Мы не знаем на сегодняшний день реальные характеристики тех новых кораблей-вертолетоносцев, которые строятся на судостроительном заводе в Керчи. Но можно предположить, что БЛА типа "Сириус" (той весовой категории и размерности) могут взлетать с палубы такого корабля", - сказал Литовкин.

По его мнению, подобные летательные аппараты могли бы использоваться и на тяжелых авианесущих крейсерах типа "Адмирал Кузнецов", если Россия начнет строить такие корабли. "На перспективные авианосцы поставить "Сириус" даже в сегодняшнем виде не проблема, но эти корабли существует только в макетах", - пояснил военный эксперт.

По словам Литовкина, авианосец "Адмирал Кузнецов" имеет трамплин, с которого могут взлетать самолеты "МиГ" и "Су", а авианосцы будущего будут иметь магнитные или паровые катапульты, которые позволят запускать самолет без трамплина. На вертолетоносцах ни трамплина, ни катапульты нет, так как они запускают вертолеты.

Эксперт пояснил, что для создания палубного беспилотника необходимо рассмотреть ряд важных технических аспектов, в первую очередь создать аэродром базирования в виде корабля, но еще важен факт готовности компании "Кронштадт" создать реальный прототип и запустить его в серию по заказу военного ведомства. "У нас появилось частное предприятие, которое готово удовлетворять потребности Минобороны РФ в любой номенклатуре беспилотных летательных аппаратов. И это прекрасно", - подчеркнул Литовкин.

Аппарат сетецентрического применения

Главный редактор "Независимого военного обозрения" отметил, что на данный момент заявленные компанией "Кронштадт" функции модернизированного "Сириуса" осуществляют корабельные вертолеты типа Ка-27 и Ка-32.

"Радиус действия корабельного вертолета - порядка 200 км. А тот же БЛА типа "Орион" способен на большее, "Сириус" такой же. По сути это аппараты дальнего применения. С большого расстояния БЛА может через спутник транслировать информацию как на корабль-носитель, так и в Генеральный штаб ВС РФ, находящийся в Москве. Соответственно, это уже аппарат сетецентрического применения, то есть он будет работать в интересах значительно большего количества потребителей, чем единичный корабль или группировка кораблей в море", - подчеркнул Литовкин.

По его словам, на подобных БЛА будет также возможно будет повесить спасательный плот в контейнере, который он сможет сбросить в заданной точке.

Эксперт считает, что "Сириус" для ВМФ России сможет выполнять и индивидуальные миссии, например, наносить удары по всплывшим на поверхность подводным лодкам. "Атомную подводную лодку, конечно, уничтожить сложно, так как она идет достаточно глубоко, ее трудно найти. Но спутники ее видят, потому что за лодкой остается кильватерный след. Спутник всегда может передать на этот беспилотник сигнал о том, что обнаружена подлодка, дать ее координаты, а он отбомбит по заданному району океана", - сказал он.

"Беспилотник может быть ударным средством, - отметил эксперт. - Но также надо понимать, что скорость его полета и грузоподъемность значительно ниже, чем у истребителя". "Кронштадт" делает беспилотный аппарат, который позволяет, находясь на палубе корабля или на берегу в ведении ВМФ, на большом расстоянии выполнять различные задачи", - подчеркнул Литовкин, добавив, что в этом смысле "Сириус" аналогичен американским беспилотникам, которые могут выполнять задачи, пролетев полмира.

О БЛА и УДК

7 февраля в пресс-службе компании "Кронштадт" ТАСС сообщили, что модернизированный для ВМФ России ударный беспилотник "Сириус" сможет выполнять роль поисково-спасательного средства, разведчика и ретранслятора.

"Сириус" (опытно-конструкторская работа "Иноходец-РУ") является дальнейшим развитием беспилотников "Орион", имеет два двигателя и увеличенную взлетную массу. Первый полет ожидается в мае 2022 года. "Сириус" будет серийно производиться на построенном "Кронштадтом" в Дубне первом специализированном заводе по производству крупноразмерных БЛА. Серийные поставки в войска ударной версии "Сириуса" начнутся в 2023 году.

УДК, которые также называют вертолетоносцами, способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, перевозить от нескольких сотен до 1 тыс. и более морских пехотинцев. Они оснащены доком для катеров, обеспечивающих высадку десанта, перевозят бронетехнику. Первые два отечественных корабля такого класса - "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" - заложили на судостроительном заводе "Залив" 20 июля 2020 года. Российские вертолетоносцы строятся по проекту 23 900, разработанному Зеленодольским ПКБ. Корабли этого класса ранее в РФ, а до этого в СССР не строились.

В декабре 2021 года ТАСС сообщал, что строящиеся "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" будут адаптированы для базирования и управления ударными и разведывательными беспилотниками. Это значительно повысит боевые возможности вертолетоносцев. Дроны смогут эффективно обеспечивать огневую поддержку морского десанта, освещать тактическую обстановку в зоне его высадки и при проведении спецопераций обнаруживать, а при необходимости ликвидировать малозаметные плавсредства.