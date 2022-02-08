Новейший плавающий бронетранспортер БТ-3Ф завершает испытания

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Завершаются предварительные испытания нового плавающего бронетранспортера БТ-3Ф, предприятие готово к началу серийного выпуска машины, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"В настоящее время заканчиваются предварительные испытания бронетранспортера БТ-3Ф, которые длились более года. Водоходные качества машины проверены в морских условиях, проведены стрельбовые испытания, изделие доказало стойкость к внешним воздействующим факторам, в том числе от обычных средств вооружения", - сказали в Ростехе.

Там также отметили, что на "Курганмашзаводе" проведена подготовка производства. БТ-3Ф готов к запуску в серию, как только будет подписан контракт на поставку.

Плавающий бронетранспортер БТ-3Ф построен на базе БМП-3 и предназначен для перевозки пехотинцев (до 14 человек), а также для огневой поддержки. Масса машины составляет более 18 тонн, бронирование обеспечивает круговую защиту от крупнокалиберного пулемета.