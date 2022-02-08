{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новейший плавающий бронетранспортер БТ-3Ф завершает испытания

Предварительные испытания бронетранспортера длились более года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Завершаются предварительные испытания нового плавающего бронетранспортера БТ-3Ф, предприятие готово к началу серийного выпуска машины, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"В настоящее время заканчиваются предварительные испытания бронетранспортера БТ-3Ф, которые длились более года. Водоходные качества машины проверены в морских условиях, проведены стрельбовые испытания, изделие доказало стойкость к внешним воздействующим факторам, в том числе от обычных средств вооружения", - сказали в Ростехе.

Там также отметили, что на "Курганмашзаводе" проведена подготовка производства. БТ-3Ф готов к запуску в серию, как только будет подписан контракт на поставку.

Плавающий бронетранспортер БТ-3Ф построен на базе БМП-3 и предназначен для перевозки пехотинцев (до 14 человек), а также для огневой поддержки. Масса машины составляет более 18 тонн, бронирование обеспечивает круговую защиту от крупнокалиберного пулемета.

Теги
Россия
Эксперт: морские БЛА "Сириус" могут использоваться на перспективных вертолетоносцах
Подобные летательные аппараты могли бы использоваться и на тяжелых авианесущих крейсерах, отметил главный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин
Читать полностью