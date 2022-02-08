Источник: атомная подлодка "Красноярск" выйдет на ходовые испытания в Белое море в июне

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вторая серийная многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М ("Ясень-М") К-571 "Красноярск", строящаяся на предприятии "Севмаш" в Северодвинске, выйдет на заводские ходовые испытания в Белое море в начале июня текущего года. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Атомный подводный крейсер "Красноярск" выйдет на заводские ходовые испытания в первые дни июня 2022 года. В Белом море будет проверена работа бортового оборудования в походных условиях, определены его мореходные и эксплуатационные качества на соответствие проектным характеристикам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас на корабле (заводской номер 163) проводятся пусконаладочные работы, которые в ближайшее время перейдут в швартовные испытания.

Собеседник агентства уточнил, что АПЛ "Красноярск" после ходовых испытаний ждут государственные с практической проверкой систем вооружений крейсера. В конце текущего года атомоход планируют передать в состав Тихоокеанского флота.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

"Красноярск" - вторая серийная подлодка, третий корабль проекта 885М ("Ясень-М"). Подлодка была заложена в 2014 году. Выведена из эллинга и спущена на воду 30 июля 2021 года. АПЛ проекта 885М разработаны Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". В настоящее время на "Севмаше" на разных стадиях строительства находятся шесть таких субмарин. Головная АПЛ проекта 885М "Казань" была передана ВМФ России 7 мая 2021 года. Основное ударное оружие субмарин проектов 885/885М - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс".