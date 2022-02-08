Корабли Северного флота отработали борьбу с пиратами на учениях в Атлантике

СЕВЕРОМОРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Экипажи кораблей Северного флота в северо-восточной части Атлантического океана отработали тактику борьбы с пиратами, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"Отряд боевых кораблей Северного флота провел учение по пресечению пиратской деятельности в районах интенсивного судоходства. В тренировке приняли участие подразделения морской пехоты, прикомандированные на время похода к экипажам ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал Касатонов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", - говорится в сообщении.

В рамках учений военнослужащие отработали тактику поиска, ликвидации и задержания условных нарушителей, находящихся во внутренних помещениях и на верхней палубе кораблей. Для создания приближенной к боевой обстановки в учениях использовались холостые боеприпасы и другие средства имитации.

"Обеспечение безопасности гражданского мореплавания в различных районах Мирового океана является одной из важных составляющих действия отряда, а личный состав должен быть в постоянной готовности быстро и качественно решать данные задачи", - приводит пресс-служба слова командира отряда боевых кораблей Северного флота капитана 1-го ранга Игоря Никитина.

На Северном флоте напомнили, что в прошлом году экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" во время несения антипиратской вахты в Гвинейском заливе спас от пиратов экипаж панамского сухогруза "Люция", состоявший из русских и украинских моряков.

Военно-морские учения

7 февраля отряд кораблей Северного флота вошел в Средиземное море через Гибралтарский пролив для участия в межфлотских учениях с участием боевых кораблей Черноморского и Тихоокеанского флотов.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год в январе и феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам в адрес Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.