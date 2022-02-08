На юге России начались тактические учения с применением бронетехники, ракет и артиллерии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в ближайшие недели примут участие более чем в 30 двусторонних ротных тактических учениях, которые начались на 15 полигонах юга России, сообщила во вторник пресс-служба округа.

Учения проходят в Волгоградской области, Ставропольском крае, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ингушетии, на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. В каждом из учений участвуют около 400 военнослужащих и порядка 80 единиц военной и специальной техники. Будут задействованы танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и "Хризантема-С", различные артиллерийские установки.

"Более 30 двусторонних ротных тактических учений в войсках ЮВО будут проведены в ближайшие три недели. В тактических учениях задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейского корпуса ЮВО. Учебно-боевые задачи военнослужащие выполнят на 15 общевойсковых полигонах ЮВО", - говорится в сообщении.