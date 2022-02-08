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Песков: никогда речи не шло о том, что войска РФ могут остаться в Белоруссии после учений

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Войска России уйдут из Белоруссии после окончания учений, о том, что они могут остаться, никогда речи не шло, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом никогда речи не шло", - сказал Песков.

"Речь идет о союзных учениях и, естественно, подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации", - добавил он.

Теги
БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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