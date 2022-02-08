Два российских Ту-22М3 выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Два российских бомбардировщика Ту-22М3 выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии в ходе проверки сил Союзного государства в сопровождении истребителей двух стран. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

"В ходе проверки сил реагирования Союзного государства два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь в текущем месяце. Продолжительность полета составила около четырех часов", - сказали в министерстве.

По данным военного ведомства, на отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35С ВКС России и Су-30СМ ВВС Белоруссии.