Более 2,5 тыс. артиллеристов проведут стрельбы из "Акаций" и "Гвоздик" на Кавказе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 февраля. /ТАСС/. Артиллеристы дислоцированных на Кавказе соединений 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к учениям в полевых условиях. Как сообщили в среду журналистам в пресс-службе округа, в маневрах принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих, которые проведут стрельбы из гаубиц "Акация", "Гвоздика", реактивных систем залпового огня и другого вооружения.

"Более 2,5 тыс. артиллеристов соединений 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированных в Ставропольском и Краснодарском краях, в Адыгее и Карачаево-Черкесии вышли на общевойсковые полигоны. <…> Артиллеристы выполнят ряд упражнений учебных стрельб из самоходных гаубиц "Акация", "Гвоздика", минометов, реактивных систем залпового огня и противотанковых ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в учениях задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники. Артиллеристы отработают развертывание и занятие огневых позиций, их инженерное оборудование и маскировку, подготовку к открытию огня, а также проведут разведку целей, выполнят задачи по их уничтожению и управлению огнем.

На завершающем этапе состоятся тактические учения с боевой стрельбой. Артиллерийским подразделениям предстоит действовать совместно с мотострелковыми и танковыми подразделениями, подразделениями ПВО и авиацией.