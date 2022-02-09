Су-35С отработали перехват воздушных целей в ходе проверки сил Союзного государства

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские истребители Су-35С заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ и отработали перехват воздушных целей в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Экипажи российских истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ на аэродроме Барановичи (Республика Беларусь). <...> Помимо этого экипажи российских истребителей отработали перехват воздушных целей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики Воздушно-космических сил России изучили районы и маршруты полетов, провели тренировки на авиационной технике и отработали взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме.

"Роль условного воздушного противника выполняли самолеты Су-25 штурмовой авиации Республики Беларусь. После взлетов дежурные истребители получали координаты полета воздушных целей с командных пунктов и пунктов наведения авиации, после чего осуществляли перехват цели", - пояснили в российском военном ведомстве.

Проверка сил реагирования

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля была выполнена передислокация и создание группировок войск на территории Белоруссии, организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве. Также прошла проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения "Союзная решимость - 2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

По информации Минобороны, в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.