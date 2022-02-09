ЦКБ "Рубин" представило вторую модификацию погружающегося патрульного корабля "Страж"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" представило вторую модификацию погружающегося патрульного корабля "Страж", который получит ракетно-торпедное оружие. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦКБ "Рубин".

"Рубин" представляет вторую модификацию погружающегося патрульного корабля "Страж", сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля. <...> Этот вариант имеет максимальный состав вооружения - малокалиберная автоматическая пушка, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 мм. Такая комплектация делает "Страж" опасным противником даже для гораздо более крупных надводных кораблей", - сообщили в компании.

В пресс-службе отметили, что это наиболее крупная версия длиной около 72 м и нормальным водоизмещением около 1 300 тонн. "Увеличение размеров позволяет предложить модификацию с большей функциональностью. Новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность. Размещение гидроакустической антенны в носовом бульбе улучшает условия ее работы, а сам бульб снижает сопротивление движению в надводном положении. Более мощная энергетическая установка позволяет развивать скорость до 21 узлов", - сообщили в ЦКБ "Рубин".

Как и в других вариантах, корабль имеет два герметичных многофункциональных ангара для размещения шлюпок и вооружения досмотровых групп, беспилотных летательных аппаратов или другой полезной нагрузки. Для поиска нарушителей могут использоваться как РЛС, так и гидроакустические антенны - это позволяет скрытно обнаруживать цели и незаметно приближаться к ним.

"Кроме того, корабль может использоваться для учений собственных противолодочных сил и подготовки экипажей классических ПЛ [подводные лодки]. Дальность плавания составляет до 4 000 миль на скорости 10 узлов, при необходимости она может быть увеличена", - уточнили в пресс-службе.

В ЦКБ "Рубин" подчеркнули, что благодаря сочетанию подводных и надводных свойств "ориентированный на использование в мирное время корабль сохраняет свою ценность в качестве боевой единицы при эскалации конфликта". "Более того, возможность к погружению позволяет "Стражу" решать типовые для патрульного корабля задачи новыми способами, в том числе более простыми и выгодными", - отметили в пресс-службе.

Проект "Страж"

В ЦКБ подчеркнули, что проект "Страж" создается как "настраиваемый", его модификации и возможность варьировать характеристики позволяют предложить заказчику такой корабль, который будет в наибольшей степени соответствовать именно его задачам, условиям использования и имеющимся возможностям.

В апреле 2021 года ТАСС сообщал, что ЦКБ "Рубин" разработало первый российский погружной патрульный корабль, предназначенный для иностранных заказчиков. Проект получил название "Страж", на мировой рынок он будет выводиться под обозначением BOSS.