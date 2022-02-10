В Латвии не станут повышать боеготовность в связи с учениями России и Белоруссии

РИГА, 10 февраля. /ТАСС/. Латвия в настоящее время не планирует повышать боеготовность вооруженных сил в связи с предстоящими совместными военными учениями подразделений Белоруссии и России. Об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) республики Леонидс Калниньш.

"Латвия не планирует таких шагов", указал он в среду агентству LETA. По его словам, в конце прошлого года латвийская армия приняла соответствующие меры по усилению безопасности, например, проведя в регионе Латгале на востоке страны масштабные учения. Кроме того, с лета прошлого года на латвийско-белорусской границе дежурят военные, помогающие пограничникам в борьбе с нелегальной миграцией с территории Белоруссии.

Калниньш при этом подчеркнул, что НВС активно следят за ситуацией. "Фактически учения [в Белоруссии] идут с конца прошлого года, но сейчас они просто проводятся при участии гораздо большего числа военнослужащих", - отметил он.

В связи с российско-белорусскими учениями Литва 7 февраля повысила уровень боеготовности своих войск. Как отмечал командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, уровень оперативной готовности повышен с тем, чтобы в максимально короткие сроки отреагировать на вероятные угрозы с перемещением войск в те точки, где это может произойти.

Проходящая в Белоруссии проверка сил реагирования Союзного государства завершится учениями "Союзная решимость - 2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля. Как заявил в среду посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, количество войск и вооружений, участвующих в них, не превышает планку, установленную Венским документом 2011 года.