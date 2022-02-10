Начались совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость - 2022"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость - 2022" начались на полигонах в Белоруссии в четверг в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Учения проводятся с целью отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства", - говорится в сообщении.

Участники учений на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также отдельных участках местности Белоруссии выполнят мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков. Они потренируются перекрывать каналы доставки оружия и боеприпасов, искать, блокировать и уничтожать незаконные вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы противника.

"Также в ходе учений будут задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи", - отметили в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что к учениям привлечены органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа и вооруженных сил Белоруссии.

Проверка сил реагирования Союзного государства проводится на территории Белоруссии в соответствии с решением глав РФ и Белоруссии, принятым в декабре прошлого года.

Противодействие угрозам

В свою очередь в Минобороны Белоруссии уточнили, что также в ходе маневров будут решаться "отдельные вопросы постконфликтного урегулирования".

Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Олег Воинов заявил, что предстоящая проверка сил реагирования Союзного государства проводится "на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, продолжающегося роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Республики Беларусь".

По данным белорусского оборонного ведомства, численность некоторых группировок войск, сосредоточенных на территории сопредельных стран Евросоюза, достигает 30 тыс. человек. К границам Белоруссии подтянуто большое количество авиации и тяжелой техники стран НАТО. Как отметил ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, ВВС НАТО отрабатывают потенциальную возможность применения у границ Союзного государства Белоруссии и России крылатых ракет, в том числе с ядерными боеголовками.

Особое беспокойство у белорусского руководства вызывает ситуация, складывающаяся на украинском направлении. Как отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко на недавней встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, совместные белорусско-российские учения на юге республики важны на фоне того, как ведут себя НАТО и Украина. "Сегодня у нас, к сожалению, открывается южное направление. От этого никуда не денешься. Мы вынуждены укреплять границу с Украиной", - сказал Лукашенко.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что параллельно с белорусско-российскими учениями с 10 по 20 февраля на полигонах страны пройдут учения с применением ударных беспилотников Bayrakta и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

С момента анонсирования белорусско-российских учений на Западе стала преобладать риторика о том, что предстоящие совместные учения ВС РФ и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления. Москве и Минску приходится раз за разом опровергать данные заявления. "Данные учения носят исключительно оборонительный характер. По окончании учений планируется организованный вывод всех войск в пункты постоянной дислокации", - подчеркнул начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Белоруссии Андрей Некрашевич.

Проверка сил реагирования

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля была выполнена передислокация и создание группировок войск на территории Белоруссии, организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве. Также прошла проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.

В Минобороны Белоруссии уточнили, что на первом этапе проверки сил реагирования российским войсковым частям и подразделениям Восточного военного округа предстояло на пути в Белоруссию преодолеть около 10 тыс. км. В том числе на белорусские полигоны и аэродромы были перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны, среди которых истребители Су-35С, штурмовики Су-25СМ, два дивизиона зенитной ракетной системы С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С".

В ходе первого этапа проверки сил реагирования, проинформировали в белорусском оборонном ведомстве, белорусские и российские военные отработали вопросы "организации и осуществления охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охраны государственной границы в воздушном пространстве, в том числе в рамках Единой региональной системы ПВО Беларуси и России". Белорусские Су-30СМ и российские Су-35С провели несколько совместных полетов в рамках патрулирования государственной границы Белоруссии. К выполнению этих задач также привлекались дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения "Союзная решимость - 2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.