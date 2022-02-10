С-400 заступили на боевое дежурство в Белоруссии в ходе проверки сил Союзного государства

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские расчеты ЗРК С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство на полигоне в Брестской области в составе Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии в ходе проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

"Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации на полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства", - сказали в российском военном ведомстве.

Как сообщили в министерстве, военнослужащие "приступили к выполнению задач по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности".

В четверг на общевойсковых полигонах Вооруженных сил Белоруссии в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства началось совместное учение "Союзная решимость - 2022". На учениях Войска двух государств отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Эпизоды учений пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности. Будут выполнены мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Также будут задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.