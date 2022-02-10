Военные уничтожили "террористов" в городских условиях на учениях "Союзная решимость"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Военные России и Белоруссии отработали обнаружение и уничтожение незаконных вооруженных формирования в условиях городской застройки в ходе совместных учений "Союзная решимость - 2022" на полигоне Обуз-Лесновский. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"В ходе занятий военнослужащие отработали вопросы выявления потенциальных мест установки ловушек и самодельных взрывных устройств и скрытного перемещения в составе групп. Завершились занятия проведением стрельб из стрелкового оружия", - рассказали в военном ведомстве.

Там также уточнили, что для обеспечения практических действий личного состава на полигоне были оборудованы объекты, обозначающие городские здания и сооружения. Для маскировки огневых позиций особое внимание уделялось использованию различных элементов конструкций и подручных средств.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, проверка сил реагирования Союзного государства проходит в два этапа. На первом этапе до 9 февраля была выполнена передислокация и создание группировок войск на территории Белоруссии, организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве. Также прошла проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения "Союзная решимость - 2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

По информации Минобороны, в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.