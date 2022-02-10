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В "Калашникове" подтвердили планы по производству автоматов в Казахстане

Запуск предприятия намечен на 2022 год

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Совместное российско-казахстанское предприятие, запуск которого намечен на 2022 год, позволит обеспечить Минобороны Казахстана новейшими автоматами, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе группы компаний "Калашников".

"Работа по этому проекту с участием технических специалистов ГК "Калашников" активно ведется с прошлого года. Сейчас можно с уверенностью сказать, что совместное производство позволит обеспечить потребности Министерства обороны Казахстана в современных автоматах", - сообщили в "Калашникове".

Как ранее отметили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в 2022 году оборонными предприятиями страны планируется осуществление перспективных проектов, в том числе выпуск автоматов АК-12 и АК-15 на базе АО "Тыныс".

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