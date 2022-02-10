Эксперт: авиакомплекс А-100 "Премьер" станет средством дальней разведки нового поколения

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Новейший самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 "Премьер" получил современную аппаратуру, которая позволит без нарушения границ вести разведку на сотни и тысячи километров. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал главный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин.

"Машины, которые существовали у нас до этого, на сегодняшний день устарели. При развитии современных средств электроники требуется новая аппаратура. Она, скорее всего, в этой машине есть, поэтому она до такой степени секретная. До последнего времени Минобороны РФ не хотело говорить о том, что у нас модернизируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и будут строиться новые. Теперь мы заявляем, что у нас есть машины нового поколения", - сказал Литовкин.

Он отметил, что А-100 сможет летать вдоль границ и "видеть", что происходит в радиусе нескольких сотен, а, может быть, и тысяч километров: точные характеристики радаров неизвестны.

По словам Литовкина, А-100 получил новые двигатели, которые отличаются повышенной тягой и большей топливной эффективностью.

Эксперт предположил, что российские разработчики - концерн "Вега" - сделали глобальный апгрейд самолета: на борту установлены современные процессоры, жидкокристаллические дисплеи и прочее современное оборудование, которое обеспечивает сетецентрическую интеграцию всех элементов боевого управления. "Характеристики засекречены, неизвестны, но, по всей видимости, они на порядок лучше, чем у А-50", - сказал Литовкин.

Технологический прорыв

Главный редактор "Независимого военного обозрения" подчеркнул, что по сути А-100 "Премьер" - новый технологический прорыв после самолета авиационного наблюдения Ту-214ОН, который "способен напугать" США.

"Одна из причин, по которой американцы вышли из Договора по открытому небу, - это появления Ту-214ОН, оснащенного оптико-электронным оборудованием. По своим характеристикам оно было существенно выше того, что имели они. Тогда в США испугались, что полеты этого самолета над территорией Европы вскроют всю создаваемую ими оборонительную систему. Сначала они не хотели его сертифицировать, хотя по параметрам он укладывался в требования документа, а потом просто вышли из договора, чтобы вообще забыть о существовании этой машины. А-100 "Премьер" - это такого же порядка технологический прорыв", - пояснил Литовкин.

По его словам, получаемая самолетом информация будет транслироваться на вертолеты, корабли и наземные пусковые установки. "Главное, что этот самолет "видит" ситуацию в целом. Он рассказывает всем командным постам, где что находится, как происходит, а командный пункт, в том числе Национальный центр управления обороной РФ, будет ставить конкретные боевые задачи тем или иным подразделениям в зависимости от развития ситуации", - пояснил военный эксперт.

Он отметил, что А-100 - это "ответ американским самолетам", оснащенным системой AWACS (авиационная система предупреждения и контроля). "Когда наше военное ведомство сообщает, что американские самолеты-разведчики облетают наши границы, имеется в виду то же самое: это аналоги наших А-50 и А-100, - рассказывает Литовкин. - Они смотрят вглубь нашей территории, не пересекая воздушного пространства, де-юре не нарушая никаких международных договоров, занимаются разведкой: выявляют военные объекты, снимают частотные характеристики работы зенитных ракетных комплексов и других систем.

А-100 - это ответ РФ зарубежным коллегам, считает Литовкин. "И мы можем посмотреть, что у вас там в Берлине или Париже, не заходя в воздушное пространство Франции и Германии", - пояснил он.

А-100 "Премьер"

Ранее сообщалось, что самолет А-100 "Премьер" совершил первый полет с включенным бортовым радиотехническим комплексом. Летные испытания завершатся в 2022 году. Он должен прийти на смену самолетам А-50 и А-50У.

Комплекс А-100 "Премьер" нового поколения создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, на котором установлены разработанные концерном "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника") обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование. А-100 может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

При создании радиотехнического оборудования для А-100 были использованы технические решения, основанные на современной электронной компонентной базе, высокопроизводительных вычислительных средствах, последних достижениях отечественной радиоэлектроники. Это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для ее обработки, а также автоматизированных рабочих мест операторов.