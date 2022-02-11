Новейшие вертолеты Ми-28НМ поставлены в войска

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник" поставлены в войска в рамках гособоронзаказа. Об этом говорится в опубликованной в пятницу инфографике в газете "Красная звезда".

"Гособоронзаказ: вертолеты Ми-28НМ поставлены в войска", - отмечается в материале.

Модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ совершил первый полет 12 октября 2016 года. Облик модернизированных "Ночных охотников" в значительной степени отличается от базовой версии машины. Вертолет получил надвтулочную радиолокационную станцию, новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, усовершенствованную радиолокационную станцию и перспективные виды вооружения. 27 июня 2019 года холдинг "Вертолеты России" сообщил о подписании с Минобороны РФ контракта на поставку 98 ударных вертолетов Ми-28НМ в 2020-2027 годах.