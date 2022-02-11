Эксперт: погружающийся корабль "Страж" в перспективе может получить гиперзвуковое оружие

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Модификация нового погружающегося патрульного корабля "Страж", разработанного Центральным конструкторским бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин", в перспективе может получить гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", противокорабельные сверхзвуковые ракеты "Оникс" и дальнобойные ракеты "Калибр". Такое мнение высказал ТАСС главный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин.

"При заявленном водоизмещении "Страж" сможет быть носителем дальнобойных "Калибров", противокорабельных сверхзвуковых "Ониксов", а в перспективе - гиперзвуковых "Цирконов", - сказал он.

Также, по его мнению, этот корабль может получить новый комплекс "Пакет-НК", способный запускать как противокорабельные и противолодочные торпеды, так и "машины, способные спасти носитель от аналогичных изделий противника".

9 февраля ЦКБ МТ "Рубин" представило вторую модификацию погружающегося патрульного корабля "Страж" - гибрид надводного корабля и подводной лодки с ракетно-торпедным оружием. В компании ТАСС сообщили, что этот вариант имеет максимальный состав вооружения - малокалиберная автоматическая пушка, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 мм. Такая комплектация делает "Страж" опасным противником даже для гораздо более крупных надводных кораблей.

В ЦКБ подчеркнули, что проект "Страж" создается как "настраиваемый", его модификации и возможность варьировать характеристики позволяют предложить заказчику такой корабль, который будет в наибольшей степени соответствовать именно его задачам, условиям использования и имеющимся возможностям.

В апреле 2021 года ТАСС сообщал, что "Рубин" разработал первый российский погружной патрульный корабль, предназначенный для иностранных заказчиков. Проект получил название "Страж", на мировой рынок он будет выводиться под обозначением BOSS.

Полный текст статьи про корабль "Страж" читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/armiya-i-opk/13675171